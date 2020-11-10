У Туреччині - новий міністр фінансів, ліра посилила свої позиції

У Туреччині - новий міністр фінансів, ліра посилила свої позиції

Укрінформ
Президент Туреччини прийняв відставку міністра фінансів та казначейства Берата Албайрака та призначив нового очільника міністерства - ним став Лютфі Елван, який раніше був головою бюджетного комітету в парламенті.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на текст указу президента Туреччини.

«Задовольнити прохання про відставку Берата Албайрака та призначити на посаду міністра фінансів та казначейства Лютфі Елвана», - вказується в документі.

Лютфі Елван у 2013-15 рр.очолював міністерство транспорту та зв’язку, у 2015-16 рр. був віце-прем'єр-міністром Туреччини, у 2016-18 рр. - міністром з розвитку.

Призначення нового міністра фінансів та казначейства відбулося за кілька днів після призначення нового голови Центробанку Туреччини.

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Кадрові зміни відбулися на фоні стрімкого падіння курса турецької ліри по відношенню до долара та євро, яке спостерігається кілька останніх тижнів - у середньому з 7,5 турецьких лір за 1 долар США до 8,5. Загальне зниження цього показника з початку року досягло 30%.

Минулого тижня турецька ліра побила черговий антирекорд, досягнувши показника 8,58 за $1. У понеділок, на фоні кадрових змін на ключових «фінансових» посадах, ліра посилила свої позиції на рівні 8,2 за $1.

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