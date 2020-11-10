У Туреччині - новий міністр фінансів, ліра посилила свої позиції

Президент Туреччини прийняв відставку міністра фінансів та казначейства Берата Албайрака та призначив нового очільника міністерства - ним став Лютфі Елван, який раніше був головою бюджетного комітету в парламенті.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на текст указу президента Туреччини.

«Задовольнити прохання про відставку Берата Албайрака та призначити на посаду міністра фінансів та казначейства Лютфі Елвана», - вказується в документі.

Лютфі Елван у 2013-15 рр.очолював міністерство транспорту та зв’язку, у 2015-16 рр. був віце-прем'єр-міністром Туреччини, у 2016-18 рр. - міністром з розвитку.

Призначення нового міністра фінансів та казначейства відбулося за кілька днів після призначення нового голови Центробанку Туреччини.

Кадрові зміни відбулися на фоні стрімкого падіння курса турецької ліри по відношенню до долара та євро, яке спостерігається кілька останніх тижнів - у середньому з 7,5 турецьких лір за 1 долар США до 8,5. Загальне зниження цього показника з початку року досягло 30%.

Минулого тижня турецька ліра побила черговий антирекорд, досягнувши показника 8,58 за $1. У понеділок, на фоні кадрових змін на ключових «фінансових» посадах, ліра посилила свої позиції на рівні 8,2 за $1.