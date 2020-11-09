Фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена

Світові фондові індекси розпочали тиждень зростанням після новин про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Британський фондовий індекс уперше за останній місяць досяг позначки у шість тисяч пунктів після зростання на 1,7%.

Японська біржа Nikkei та китайська Shanghai Composite продемонстрували зростання на близько 2%. У той час як гонконзька Hang Seng та південнокорейська Kospi додали по 1% кожен.

За словами аналітика Джеффрі Халлі, вважається, що Байден є більш дружнім для торгівлі, ніж його опонент на виборах і чинний глава Білого дому Дональд Трамп.

Раніше стало відомо, що ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на Brent перевищили $40 за барель, оскільки перемога Байдена на президентських виборах у США посилила зацікавленість інвесторів до ризикових активів і компенсувала побоювання з приводу впливу на попит через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, ряд провідних світових ЗМІ 7 листопада назвали Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО і ЄС. Чинний президент Трамп поки що не визнав своєї поразки.

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