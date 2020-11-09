АМКУ оштрафував аеропорт у Дніпрі

АМКУ оштрафував ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» у Дніпрі на 255 тис. гривень.

Про це стало відомо з рішення АМКУ.

"Оштрафовано ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (м. Дніпро) на 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень за порушення у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (м. Дніпро) контролю над ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» (м. Дніпро), через призначення фізичної особи – громадянина України на посаду заступника генерального директора – фінансового директора за сумісництвом ТОВ «АК «Роза вітрів», який вже обіймав посаду виконуючого обов’язки генерального директора ТОВ «МА «Дніпропетровськ», без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна", - сказано в повідомленні АМКУ.

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Як відомо, компанію "Роза вітрів" пов'язують з Ігорем Коломойським.