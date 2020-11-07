Мінцифри готує проєкти для залучення інвестицій - Федоров

Міністерство цифрової трансформації вже напрацьовує проєкти для залучення інвестицій в Україну.

Як повідомляє Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці.

«Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій в Україну. Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд дол. Команда Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат — Дія City, е-Резидентство», - зазначив Федоров.

За його словами, 30 пріоритетних проєктів будуть в основі довготермінової стратегії.

Віцепрем'єр-міністр нагадав про те, що зранку уряд презентував економічний аудит країни: ReThink. Було зроблено комплексний аналіз стану України, щоб визначити допущені помилки за роки незалежності держави. Це дасть змогу обрати найефективніші напрямки розвитку. «1 трильйон доларів ВВП нереалізованого потенціалу — результат незавершених реформ, їх зміни, відсутність довгострокової економічної стратегії. Стільки втратила Україна. Нереалізований потенціал української землі становить 85 млрд дол., надр — 409 млрд дол., води — 12 млрд дол., а лісів — 40 млрд дол., географічного розташування України — 407 млрд дол», - зазначив Федоров.

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Як повідомляв Укрінформ, під час представлення економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з моменту отримання незалежності, нереалізований інвестиційний потенціал України становить 63 млрд дол.