На острові Зміїний побудують глобальну систему зв’язку для безпеки мореплавства
Укрінформ
Державне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв’язку для забезпечення безпеки мореплавства.
Як передає Укрінформ, відповідне тендерне оголошення оприлюднене в системі публічних закупівель Prozorro.
Станція зв`язку має бути зведена в с. Біле, що на острові Зміїний, до 31 грудня 2022 року.
Вартість робіт становить 68,265 млн гривень.
Аукціон має відбутися 19 листопада 2020 року.
Зміїний — острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води.