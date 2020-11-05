На острові Зміїний побудують глобальну систему зв’язку для безпеки мореплавства

Державне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв’язку для забезпечення безпеки мореплавства.

Як передає Укрінформ, відповідне тендерне оголошення оприлюднене в системі публічних закупівель Prozorro.

Станція зв`язку має бути зведена в с. Біле, що на острові Зміїний, до 31 грудня 2022 року.

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Вартість робіт становить 68,265 млн гривень.

Аукціон має відбутися 19 листопада 2020 року.

Зміїний — острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води.