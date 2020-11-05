Міненерго представило основні показники прогнозного балансу електроенергії на 2021 рік

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець під час наради із керівництвом енергогенеруючих компаній представила основні показники прогнозного балансу електричної енергії на 2021 рік.

Про це передає Укрінформ із посиланням на «Урядовий портал».

На нараді також були присутні керівники НЕК «Укренерго», НКРЕКП та інші представники галузі.

«Прогнозний баланс підготовлено вчасно. Було максимально враховано пропозиції енергогенеруючих компаній, графіки ремонтів енергоблоків атомних, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, очікуване виробництво об’єктами відновлюваної енергетики, яка потребує додаткового балансування», - зазначила Буславець.

Документ було підготовлено на основі пропозицій, які надали енергогенеруючі підприємства та з урахуванням графіку ремонтної кампанії енергоблоків електростанцій.

Присутній на засіданні в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін підтвердив, що прогнозний баланс на 2021 рік враховує подані підприємством пропозиції щодо очікуваного вироблення електроенергії на рівні 75,233 млрд кВт/год. За його словами, завдяки проведеній підприємством на виконання доручення в.о. міністра оптимізації графіків ремонтної кампанії 2020-2021 років, очікувані обсяги виробництва атомними електростанціями збільшено на 2,9 млрд кВт (з 72,3 до 75,2 млрд кВт/год). Це дозволить покращити фінансовий стан державного енергогенеруючого підприємства та сприятиме забезпеченню сталої роботи ОЕС протягом опалювального періоду.

Виробництво електроенергії на ТЕС заплановано на рівні 41,140 млрд кВт/год, Теплова генерація визначена як замикаюча по балансу з урахуванням необхідних для енергосистеми обсягів регулюючої потужності.

Обсяги виробництва ТЕЦ та когенераційними установками відповідно до пропозицій компаній з огляду на їх тепловий графік та з урахуванням фактичного відпуску електроенергії протягом поточного року визначено на рівні 12,790 млрд кВт/год.

Прогнозовані обсяги на ГЕС (5,287 млрд кВт/год) визначено з урахуванням низької водності рік протягом останніх років. Водночас, після завершення зимового періоду і розуміння очікуваної водності 2021 року, обсяги виробництва ГЕС можуть бути переглянуті в сторону збільшення. Очікуваний виробіток ГАЕС – 1,748 млрд кВт/год.

Ольга Буславець пвідзначила, що передбачені в прогнозному балансі обсяги виробництва електроенергії сонячними і вітровими електростанціями (13,12 млрд кВт/год) враховують можливі обмеження генерації СЕС і ВЕС на рівні 1,5 млрд кВт/год. Ці обмеження розраховані НЕК «Укренерго» на підставі розроблених балансів потужності типових днів (робочий/вихідний) для кожного місяця року з урахуванням прогнозованих обсягів уведення нових об'єктів відновлюваної енергетики та необхідних для забезпечення балансової надійності енергосистеми резервів. Водночас, загальний потенційний обсяг виробництва електричної енергії об'єктами відновлюваної енергетики, який приймається Міністерством в фінансово-економічних розрахунках з метою збалансування роботи ринку електричної енергії у 2021 році, складає 14,9 (14,875) млрд кВт/год.

Імпорту електроенергії з Росії, Білорусі, а також експорту в ці країни прогнозним балансом на 2021 рік не передбачено.