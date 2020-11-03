З початку року кількість POS-терміналів зросла на 8% - Нацбанк

З початку року кількість торговельних POS-терміналів зросла на 7,9% - до 360,4 тис. одиниць, таким чином на 1 жовтня на 1 млн населення припадало 9 тис. терміналів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що платіжна інфраструктура упродовж дев’яти місяців 2020 року продовжувала стабільно розширюватися. Кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, за цей період зросла на третину (на 31,7%) – до майже 316,4 тис.

Крім того, з початку 2020 року кількість торговельних POS-терміналів також зросла – на 7,9% (до 360,4 тис. од.). При цьому понад 85% від усіх торговельних POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату.

Кількість платіжних терміналів у торговельній мережі (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України на 1 жовтня 2020 року становила 9,0 тис. од. (станом на початок року – 8,4 тис. од.).

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У регіональному розрізі за кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують м. Київ, Дніпропетровська та Одеська області.

Найбільші банки-еквайри – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "Райффайзен Банк Аваль". Найбільші банки - емітенти платіжних карток – АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "Універсал Банк".