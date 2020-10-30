В Україні зростає популярність безготівкових розрахунків картками в інтернеті

За 9 місяців 2020 року частка безготівкових розрахунків картками в інтернеті збільшилася до майже 30% від загальної суми всіх безготівкових операцій, здійснених з платіжними картками. За підсумками 9 місяців торік цей показник становив 27%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці за підсумками конференції Global Payments Day-2020 із посиланням на заступника голови Нацбанку Олексія Шабана.

Шабан також зазначив, що у середньому щороку частка безготівкових операцій з платіжними картками зростає на 5 відсоткових пунктів (в. п.). Карантинні обмеження не привели до дуже різкого підвищення цього показника, проте за підсумками 9 місяців 2020 року він зріс до 55,2% проти 49,7% за такий же період торік.

Найбільша сума безготівкових операцій традиційно припадає на перекази з картки на картку (р2р) – 42,2%.

При цьому, за словами заступника голови НБУ, пандемія дещо змінила звички українців щодо видів платіжних карток для безготівкових розрахунків. На 1 жовтня 2020 року в Україні майже 40% активних платіжних карток – безконтактні або токенізовані (на 1 квітня 2020 року таких було близько 30%), а у 85% торговельних pos-терміналів можна здійснити безконтактну оплату.

Як повідомляв Укрінформ, за 9 місяців 2019 року кількість безконтактних і токенізованих платіжних карток зросла в Україні на 70%. На той час близько 22% активних карток в Україні були безконтактними.