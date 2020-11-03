Банки за тиждень видали доступних кредитів на 600 мільйонів - Мінфін

У межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за минулий тиждень банки видали 267 кредитів на загальну суму 600 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 267 кредитів на загальну суму в 600 млн грн. 57% (342 млн грн) від загальної суми, укладених за останній тиждень угод, складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 16,5% (97 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 26,5% (159 млн грн).

Від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 5114 позик на загальну суму в 12,171 млрд грн. З них 8,8 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,36 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,01 млрд грн як антикризові кредити під 3%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.