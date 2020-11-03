Банки за тиждень видали доступних кредитів на 600 мільйонів - Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За останній тиждень уповноважені банки видали 267 кредитів на загальну суму в 600 млн грн. 57% (342 млн грн) від загальної суми, укладених за останній тиждень угод, складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 16,5% (97 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 26,5% (159 млн грн).
Від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 5114 позик на загальну суму в 12,171 млрд грн. З них 8,8 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,36 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,01 млрд грн як антикризові кредити під 3%.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.