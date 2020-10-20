У межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес отримав 11 мільярдів

Від початку дії державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям видано кредитів на близько 11 млрд грн.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV сказала заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початку року, Президент Володимир Зеленський, ще до початку пандемії ініціював програму підтримки малого та середнього бізнесу за доступним кредитуванням. Після того, коли поширилась пандемія коронавірусу, ця програма була дещо змінена і допомогла тому бізнесу який тимчасово переживав кризу не зупинитись і продовжувати працювати. На сьогодні за цією програмою видано 11 млрд гривень кредитів",- сказала Ковалів.

Вона відзначила, що за останні 5 років це найбільша програма з підтримки малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.