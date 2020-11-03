Україна може повністю забезпечити себе ураном - Опімах

Україна має потенціал повністю забезпечити власні потреби з видобутку урану.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Державої служби геології та надр Роман Опімах, повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр.

За його словами, потенціал України у видобуванні нафти і газу не вичерпаний і ми маємо шанси повністю забезпечувати свої потреби у вуглеводнях та урані, що є основою енергетичної незалежності держави.

Водночас, керівник Держгеонадр нагадав, що з 2018 року діє закон про децентралізацію ренти нафтогазової промисловості, згідно з яким 5% ренти, що сплачують видобувники вуглеводнів, надходить до місцевих бюджетів.

«Минулого року ці надходження склали понад 2 млрд гривень, що, безумовно, є серйозним стимулом розвитку регіонів», — зазначив Опімах.