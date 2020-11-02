В Україні приватизували вже 6 спиртзаводів за Програмою реформування галузі

Від старту приватизації спиртової галузі в Україні вже приватизовано 6 спиртзаводів на загальну суму 268 млн грн, які після підписання договорів надійдуть до держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Уряд продовжує успішно реалізовувати Програму реформування та розвитку спиртової галузі. Так, 28 жовтня завершився аукціон з продажу майна Лопатинського МПД та зберігання спирту. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 4 компанії, а стартова ціна зросла у 2,7 раза – з 18,7 млн грн до 50 млн грн.

Ще один успішний аукціон відбувся 29 жовтня, приватного інвестора отримало Бершадське МПД, яке було продано за 19,8 млн грн.

Крім того, 30 жовтня на прозорому онлайн аукціоні було приватизовано Суходільське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт». У торгах брали участь 4 компанії, а ціна заводу зросла у 2,8 раза – з 21,7 млн грн до 60,3 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн. Голова Фонду держмайна висловив впевненість, що великі агрокомпанії та фармацевтичні підприємства продемонструють інтерес до приватизації цих підприємств.