Керівник Енергоатома: Ми - за наглядову раду, створену в процесі корпоратизації

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін вважає, що рішення Міністерства енергетики про оголошення конкурсного відбору кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради Енергоатома є неприпустимим, деструктивним та неможливим для реалізації.

Таку заяву Котін зробив, коментуючи рішення Міненерго оголосити конкурс на посади незалежних членів наглядової ради Енергоатома, повідомили у пресслужбі компанії.

«Створення Наглядової ради, яку намагаються проштовхнути без запуску процесу корпоратизації та за нинішнього функціоналу управлінських повноважень Міненерго, не має нічого спільного з підвищенням ефективності управління Компанією», – вважає очільник Енергоатома.

Котін підкреслив, що Енергоатом підтримує створення наглядової ради, але з повноцінним переліком її повноважень як колегіального органу. За його словами, це можливо тільки в акціонерному товаристві, яким наразі Енергоатом ще не є. Перетворення унітарного державного підприємства на акціонерне товариство має відбутися у процесі корпоратизації – відповідно до спеціального закону, який має передбачити всі стратегічні особливості Національної атомної енергогенеруючої компанії, вважає керівник Енергоатома.

«Лише повноцінна корпоратизація після ухвалення спеціального закону дозволить створити акціонерне товариство з урахуванням найкращих світових практик корпоративного управління та уникнути негативного досвіду корпоратизації в Україні, – впевнений Котін. – І тільки в такому товаристві можливо буде створити ефективний колегіальний наглядовий орган».

Робота ж Наглядової ради в Енергоатомі на даному етапі, до проведення корпоратизації, на переконання очільника НАЕК, призведе до управлінського хаосу та вимагатиме значних фінансових втрат, адже лише гонорар кожного члена Наглядової ради становитиме 300 тис. грн на місяць.

«Ми – за Наглядову раду, яка створена в процесі корпоратизації, а не навпаки», - підсумував Котін та розповів, що це питання розглядалося на нараді в Кабінеті Міністрів, і всі присутні погодилися з підходом Енергоатома. Але згодом, додав він, у протоколі засідання з’явилися питання, які не розглядалися на нараді, зокрема пункти 4 та 5 щодо створення наглядової ради без корпоратизації та спеціального закону, а також щодо передачі ядерних установок та матеріалів у приватну власність.

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«Тепер політика Міненерго стає зрозумілою: доводимо компанію до банкрутства, адже борги перед Енергоатомом за останній місяць зросли ще на один мільярд і досягли майже 24 млрд грн, та передаємо у приватну власність, – пояснив Котін. – Керувати цим процесом буде наглядова рада із семи членів, чотири з яких – незалежні. Сьогодні навіть страшно уявити наслідки таких рішень».

Як повідомлялось, наприкінці 2019 року Президент України указом №837 доручив уряду провести корпоратизацію Енергоатома до кінця 2020 року і подати на розгляд парламенту відповідний законопроєкт.

22 вересня 2020 року глава держави указом № 406 доручив Кабміну пришвидшити підготовку і проведення корпоратизації зазначеного суб’єкта господарювання.

28 жовтня Міністерство енергетики доручило оголосити конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради ДП «НАЕК «Енергоатом».