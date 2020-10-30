Експерти занепокоєні зростанням безробіття серед молоді

В Україні, Грузії та Молдові спостерігається високий рівень безробіття серед молоді, що пов’язано з відсутністю системної державної політики зайнятості цієї категорії працездатних.

Про це йшлося на пресконференції в Укрінформі, де було представлене аналітичне дослідження «Рішення для молодіжної зайнятості: вплив громадянського суспільства в Україні, Грузії та Молдові».

«Маємо системну кризу у сфері молодіжної політики, яка поглиблюється: у 2017 році безробітних віком до 24 років було понад 15%, у 2018 р. – вже 17,9%, тоді як середній рівень безробіття для усіх вікових категорій вдвічі нижчий, за даними Держстату. У 2019 році серед тих, хто шукав роботу більше року, безробітних до 34 років налічувалось близько 40%. Як бачимо, молодь - найбільш вразлива категорія на ринку праці і без належної державної політики ця ситуація не може бути вирішена», - наголосила співавтор дослідження, голова громадської організації «Молодіжна альтернатива» Людмила Кудіна.

За її словами, в Україні є багато проблем, на які експерти вказували ще 2010 року: небажання підприємців брати на роботу молодь без досвіду, низькі зарплати для молодих фахівців, катастрофічний розрив між програмами навчання у вишах і потребами роботодавців.

В умовах пандемії питання працевлаштування молоді ще більше загострюється, економічна криза від COVID-19 звужує можливості, особливо для пошуку першого робочого місця, тому негативні тенденції можуть посилюватися, зазначила експерт.

«Відсутність в Україні системної молодіжної політики щодо зайнятості спонукає молодь до трудової міграції. За даними Центру східноєвропейських досліджень, у Польщі протягом останнього року різко зросла кількість мігрантів-українців до 25-річного віку — з 21% до 29,2%». Фактично держава своєю бездіяльністю створює умови для трудової міграції найбільш працездатної категорії громадян, що суперечить завданням державних інституцій і закладає системні ризики для економіки, соціальних програм, звужує потенціал та зменшує ресурси для розвитку», - наголосила Кудіна.

У дослідженні йдеться, що в Україні сферу зайнятості молоді розділено між трьома відомствами: Міністерством соціальної політики, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерством молоді та спорту. Не вистачає координації зусиль, виокремлення питань зайнятості як окремої державної політики з відповідним фінансуванням програм підтримки безробітної молоді, прогнозуванням затребуваності спеціальностей на ринку праці як мінімум на п’ять років.

Це перше фундаментальне дослідження ринку молодіжної зайнятості у трьох країнах Східного партнерства. Воно проводилося впродовж восьми місяців і виявило, що здебільшого проблеми в цих країнах схожі – молоді спеціалісти є найвразливішою категорією на ринку праці, їм не вистачає державної підтримки, а рівень безробіття серед працівників до 25 років постійно зростає.

Експерти занепокоєні зростанням безробіття серед молоді

Як звернув увагу співавтор дослідження, експерт з євроінтеграції Денис Черніков, всі три країни обрали вектор європейської інтеграції, на сьогодні молодіжна політика зайнятості в Євросоюзі є одним із пріоритетів і покликана зберегти робочі місця, дати можливість здобути нові навички, пройти перекваліфікацію, знайти роботу вже у сфері нових технологій.

«На стимули для збереження робочих місць, розвитку нових видів діяльності в Європейському Союзі держави-члени та європейські фонди вже виділяють сотні мільярдів євро, що свідчить про чітку систему прогнозування знань та навичок, потрібних бізнесу, у публічному секторі, у соціальному підприємництві. Для розвитку цих навичок в ЄС існує достатньо можливостей­, наприклад, Молодіжна гарантія, яка щороку охоплює понад 3 млн молодих людей, котрі можуть пройти стажування, навчання, отримати фінансування стартапу», - зазначив Черніков.

Він констатував, що Україна не використовує підходи державної допомоги ЄС щодо фінансування програм сприяння зайнятості, професійному навчанню, хоча Угода про асоціацію з ЄС відкрила такі можливості.

Аналітичне дослідження «Рішення для молодіжної зайнятості: вплив громадянського суспільства в Україні, Грузії та Молдові» здійснили ГО «Молодіжна альтернатива» та ГО «Фундація «Відкрите суспільство». Проєкт отримав підтримку Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Його метою є підвищення ролі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації молодіжної політики зайнятості, яка базувалася б на найкращих практиках сприяння зайнятості молоді в Україні, Молдові та Грузії. Між трьома країнами розпочато діалог про взаємне вивчення політик та інституцій, накопичення ідей, які можуть бути використані урядами цих країн для складання планів дій, спрямованих на сприяння зайнятості молоді.