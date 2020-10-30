Найзавантаженіші відділення Укрпошти переходять на роботу без вихідних

З 1 листопада 250 найзавантаженіших відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури, передає Укрінформ.

«Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти працюватимуть без вихідних. Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією COVID-19. Укрпошта продовжує дивувати своїми сучасними підходами до роботи та обслуговування клієнтів», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, з 2017 року національний поштовий оператор "Укрпошта" почала подовжувати графік роботи своїх відділень та перевела їх на роботу без обідньої перерви. Зокрема, вже 2017 року з-поміж 2440 міських відділень компанії понад 1600 почали працюватимуть за подовженим графіком роботи та без закриття на обідню перерву. Крім того, 12 відділень у м. Києві та обласних центрах почали працювати цілодобово. Одночасно «Укрпошта» підвищила зарплату операторам поштового зв'язку.