Мінрегіон напрацює нову систему техрегулювання у будівництві

Міністерство розвитку громад та територій України працює над створенням нової системи технічного регулювання у будівництві.

Про це сказав перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський під час відеоконференції «Реалізація будівельних проєктів в Україні: існуючі виклики, напрямки реформування та контракти FIDIC», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

«Впровадження міжнародного досвіду нормування у будівництві потребує створення нової системи технічного регулювання у будівництві, гармонізованої з європейською через комплексне оновлення всіх будівельних норм, яких наразі понад 160, а також розроблення понад 300 підтримуючих стандартів», — наголосив Лозинський.

За його словами, Мінрегіон працює над реформуванням будівельної галузі та запровадженням міжнародного досвіду нормування у будівництві. Триває реформа системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Впроваджується Єдина державна електронна система у сфері будівництва, яка дасть можливість отримувати послуги у сфері містобудування без необхідності безпосереднього контакту заявника з посадовими особами.

Значну увагу відомство приділяє питанням нормування та технічному регулюванню у будівництві, зокрема, гармонізації українського законодавства з європейським.

Зазначається, що у вересні 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку», який імплементує в національне законодавство положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції. Це передбачає розроблення та прийняття близько 30 підзаконних нормативно-правових актів, з яких майже третина повинна базуватися на результатах наукових досліджень.

Учасники заходу обговорили питання щодо сучасних викликів та перспектив реформи будівельної галузі України, шляхів реформування будівельного законодавства України та особливості імплементації контрактів FIDIC в українській будівельній практиці.

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Міжнародна федерація інженерів-консультантів (FIDIC) – найбільша міжнародна організація у сфері будівельного консультування. Проформи контрактів FIDIC — це комплексна система правил і норм, відпрацьована на практиці. Договір FIDIC захищає інвестора і будівельну компанію, бо у документі ризики та відповідальність розподіляються між замовником, підрядником та інженером-консультантом.