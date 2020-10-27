Кількість суб'єктів підприємницької діяльності зросла на 60 тисяч – Любченко

З початку року кількість платників податків зросла на 60 тис, до 3,43 млн суб'єктів підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу про нові цифрові можливості для бізнесу сказав голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

«Загальна кількість платників податків, які сьогодні зареєстровані в Україні 3,43 млн суб'єктів підприємницької діяльності, як фізичних, так і юридичних осіб. Незважаючи на всі складнощі, які Україна відчуває через COVID-19 кількість платників податків зросла в цьому році на 60 тис.», - сказав Любченко.

Він зазначив, що бізнес наразі відчуває зменшення конкуренції з боку тіньового сектору економіки. А детінізації економіки у свою чергу сприяють заходи Державної податкової служби щодо ліквідації схем зловживання з податком на додану вартість та ефективна робота систем електронного адміністрування ПДВ.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-вересні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 387,3 млрд грн, що на 56,2 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року.