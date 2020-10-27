Держборг України у вересні зріс на 4,55 мільярда гривень

Сума державного та гарантованого державою боргу України у вересні 2020 року збільшилася в еквіваленті у національній валюті на 4,55 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом вересня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті збільшилася на 4,55 млрд грн, а у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 2,31 млрд дол.США.

Станом на 30 вересня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 345,61 млрд грн або 82,89 млрд дол., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 443,12 млрд грн або 51,00 млрд дол. США. та державний та гарантований державою внутрішній борг – 902,49 млрд грн або 31,89 млрд дол.

Державний борг України становив 2 065,49 млрд грн або 72,99 млрд дол., в тому числі державний зовнішній борг - 1 187,23 млрд грн або 41,95 млрд дол. та державний внутрішній борг - 878,25 млрд грн або 31,03 млрд дол.

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Гарантований державою борг України становив 280,12 млрд грн або 9,90 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 255,88 млрд грн (10,91%) або 9,04 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 24,24 млрд грн (1,03%) або 0,86 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 16,9 млрд грн та становив 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті)