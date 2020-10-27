В Україні запустили нову платформу з електронних торгів енергоресурсами

Асоціація «Газові Трейдери України» виступила ініціатором запуску нової платформи електронних біржових торгів енергоресурсами ТБ «Український хаб».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі асоціації.

«Асоціація «Газові Трейдери України», учасниками якої є понад 30 компаній-трейдерів енергоресурсів, виступила ініціатором запуску нового майданчика електронних біржових торгів енергоресурсами товарна біржа «Український хаб». На електронній торговій системі в тестовому режимі вже двічі 15 та 23 жовтня 2020 року були проведені біржові торги природнім газом», - йдеться у повідомленні.

На ТБ «Український Хаб» планується проводити торги по секціях «Природний газ», «Скраплений газ» та «Нафтопродукти».

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«З активним розвитком ринку газу в Україні, його лібералізацією, розширенням географії та кількості учасників, - рішенням асоціації стало підтримання ініціативи нової біржової платформи на яку існує запит у трейдерів, де б паралельно з нині діючими біржами створювався альтернативний індикатив ціни, вдосконалювалися б правила біржової торгівлі і, таким чином, ми прийшли б до ліквідності біржових майданчиків. Ми очікуємо, що обсяги продажу газу через біржові майданчики в найближчі роки збільшаться, тому сьогодні треба запускати всі конкурентні продукти, опції, які будуть затребувані ринком: спот, балансування і т.д. Головна ціль до якої ми всі маємо прагнути – це створення східно-європейського газового хабу в Україні», - сказав президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.