Минулого тижня видали доступних кредитів на 756 мільйонів - Мінфін

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банки видали 270 кредитів на суму 756 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 4847 позик на загальну суму в 11,571 мільярда гривень. З них 8,460 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 2,260 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 852 млн грн як антикризові кредити під 3%.

За останній тиждень уповноважені банки видали 270 кредитів на загальну суму в 756 млн грн. 68,8% (520 млн грн) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 14% (105 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 17,2% (131 млн грн).

Як повідомлялося, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 19-ма банками. В Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма «Доступні кредити 5-7-9%». Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.