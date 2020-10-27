Любов Молдаван, доктор економічних наук, професорка

Земля може пропасти з балансу, але вона не може покинути Україну, власника знайти не важко

Днями у медіа пролунала дуже резонансна цифра. Діючий голова Держгеокадастру заявив, що держава втратила 5 мільйонів гектарів землі через виведення їх у приватну власність за допомогою схем з безоплатною приватизацією й інших корупційних оборудок. Ми вирішили обговорити озвучені цифри і ймовірні шляхи влади у продовженні земельної реформи з головним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАН України Любов’ю Молдаван. - Любове Василівно, коли я прочитала про зниклі у невідомому напрямку п’ять мільйонів гектарів, то найперше, що подумала – чи не помилилися вчені, які стільки років підтримували мораторій на продаж землі? Адже де-факто торгівля землею пішла... - Давайте все по порядку. Спочатку про зниклу землю, яка перебувала у державній власності. 5 мільйонів пропало? Звучить цікаво. Послухайте, земля – не якісь там коштовності чи машини, це нерухоме майно і воно не могло нікуди подітися. Те, що землі нема на балансі, не означає, що вона “покинула” країну. Якщо втрачено 5 мільйонів гектарів землі на країну, то це по 200-250 тис. гектарів на область. Рух таких масивів не можна не бачити і не контролювати. В інтерв’ю йдеться про те, що зазначена земля перейшла до фізичних осіб шляхом безоплатної приватизації двох гектарів землі відповідно до статті 121 Земельного Кодексу України, а також про те, що через відсутність обліку громадян, які скористалися правом безоплатної приватизації, одні люди одержували по одній ділянці, а інші – по десять. Давайте уточнимо: ділянка до 2 га передбачена для ведення особистого селянського господарства. У нас є Закон України "Про особисте селянське господарство". Отже, двогектарну ділянку може мати лише суб’єкт, який відповідає статтям цього закону. В усіх решта суб’єктів, які не відповідають статусу особистого селянського господарства, земля має бути конфіскована, а державні службовці, які порушили зазначений закон, притягнені до відповідальності. Тепер про вчених, які підтримували мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських угідь. Я можу відповідати тільки за себе і моїх колег по нашому Інституту. Ми з самого початку розпаювання угідь КСП (колективних сільськогосподарських підприємств, які прийшли на зміну колгоспам – ред.) відстоювали і надавали свої розробки щодо законодавчого унормування організації ринку сільськогосподарських земель в Україні адекватно з західноєвропейськими, північноамериканськими й іншими цивілізованими країнами. Наші бачення вирішення даної проблеми відомі з наукової літератури і ЗМІ. Я особисто працювала упродовж двадцяти років у п’яти робочих групах з даного питання. Однак усі пропозиції блокувалися представниками агропромислово-торгових корпорацій, оскільки їх не влаштовували загальноприйняті у цивілізованих країнах обмеження у користуванні землями сільськогосподарського призначення. Законодавча влада свою неспроможність легалізувати купівлю-продаж землі в інтересах селянства, сільського господарства і продовольчої незалежності України прикривала мораторієм. Ми завжди виступали за відміну мораторію, але після прийняття закону, адекватного з західноєвропейськими країнами.

- Тепер у нас такий закон є. Ви задоволені? - Віддаю належне теперішній Верховній Раді у тому, що такий акт з'явився. Але й цього разу наш законодавець не встояв проти тиску національних і транснаціональних компаній, і в Законі зафіксовано право на купівлю сільськогосподарських угідь юридичними особами – ні в країнах ЄС, ні в США, ні в Канаді й т.д. такої норми немає. Право на купівлю надається лише фізичній особі, яка працює у сільському господарстві, має відповідну професійну підготовку і живе у селі. У нашому Законі будь-який громадянин України може купити 100 га угідь. Можете собі уявити, в кого через певний час опиняться значні масиви угідь, хто на земельному аукціоні заплатить більше. Зрозуміло, що селяни у такій ситуації програють. Далі. Обмеження для фізичних осіб у 100 га для України нічим не обґрунтоване. Ми пропонували 500 га, як у Німеччині. Можна було 300 га, як у Польщі чи Угорщині. А обмеження для юридичних осіб у 100 000 га – це не піддається осмисленню взагалі. Кожен агрохолдинг має до десятка дочірніх компаній – юридичних осіб. Закон обійшов обмеження в оренді угідь, тоді як у країнах, на які ми орієнтуємося, обмеження однакові – що на купівлю, що на оренду. Не хочу прогнозувати, але напрошується логічний висновок: якщо в закон, що стосується обігу земель сільськогосподарського призначення, не будуть внесені зміни, з урахуванням досвіду цивілізованих країн, – у вітчизняному землекористуванні буде ще більший хаос, ніж до зняття мораторію. У тому періоді маніпулювали двома гектарами, тепер підуть такі маніпуляції зі ста гектарами. - Тобто в Україні не бачити цивілізованого ринку сільгоспугідь і справедливого в інтересах селянства землекористування? - Ні, все можливо, але якщо на те є політична воля і сильна виконавча влада. До слова, указом президента Кучми (1994 р.) заборонялося входження холдингів у сільське господарство. Однак у Закон "Про холдинги України", прийнятий пізніше, дана норма не була внесена. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми не перші зіткнулися з холдингізацією сільського господарства. Вона почалася в США у першій половині минулого століття. Промислово-торгово-фінансовий капітал проникав у сільське господарство у такий же спосіб, як і в Україні. Землі були придбані несільськогосподарськими компаніями для забезпечення сировиною по собівартості, для виробництва експортоорієнтованої продукції, для диверсифікації основної діяльності. Один приклад: нафтогазова компанія "Теннеко" підпорядкувала собі в Каліфорнії до 1 млн га угідь у 60-70-х роках минулого століття. Коли почали проявлятися соціально-екологічні негативні наслідки цих процесів (монокультурне ґрунтовиснажливе виробництво, обезземелювання фермерів, ріст безробіття, монополізація аграрного ринку й диктат цін і т.д.), штати один за одним почали ухвалювати закони, спрямовані проти проникнення великого комерційного бізнесу в сільське господарство. Після цього на федеральному рівні було заборонено фірмам із капіталом понад 3 млн доларів та контролюючим підприємствам із доходом понад 1 млн доларів брати безпосередньо участь у сільськогосподарському виробництві. Вони були виключені з системи державної підтримки сільського господарства. Уведені жорсткі екологічні вимоги щодо виробництва сільськогосподарської продукції також не відповідали інтересам великого капіталу. У результаті агропромислово-торгові компанії почали згортати свою діяльність. У науковій літературі цей процес дістав назву "Зворотний рух із сільського господарства". У сільському господарстві утвердилися індивідуальні й корпоративні ферми. Серед останніх 90% – сімейні корпорації. Найбільші з них володіють в середньому по 3500 акрів або 830-850 га (в Україні група підприємств користується в середньому 22 000 га). До цього слід додати, що рішення про обмеження землекористування приймалося урядами штатів (у штаті Вашингтон це обмеження становить 360 га). В усіх сільськогосподарських штатах діють закони про недопущення іноземців до сільськогосподарських угідь і т.д. - В Україні американський досвід можливий? - Думаю, що пряма заборона агрохолдингів навряд чи можлива. Нова влада їх захищає. Водночас в інтерв’ю, про яке ми говоримо, йдеться про те, що влада має намір запустити ринок земель, "схожий на польську модель". Ми також за польську модель. Її основні елементи: купувати й орендувати землю мають право лише фізичні особи, які ведуть фермерство; в одні руки – 300 га, а зі спадком – до 500 га; правом землекористування з-поміж іноземців наділені лише поляки-емігранти та фермери країн ЄС, якщо вони переїжджають на постійне місце проживання у межах розташування купленої або орендованої ділянки землі; ринок сільгоспземлі контролюється Агентством сільськогосподарської нерухомості й т.д. Нова влада увійде в історію не прийняттям того закону, який є зараз, а доведенням його до польської моделі.