В Україні збільшилися запаси вугілля та мазутів

Із 1 вересня по 1 жовтня 2020 року запаси кам’яного вугілля та мазутів в країні збільшилися, відповідно, на 7,2% та 1,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 жовтня 2020 року запаси важких паливних мазутів збільшилися на 1,1% у порівнянні із 1 вересня 2020 року, до 102,0 тис. тонн (на 13,1% більше, ніж на 1 жовтня 2019 року); кам’яного вугілля – на 7,2%, до 4,87 млн тонн (на 68,4% більше).

Запаси моторних бензинів в Україні станом на 1 жовтня 2020 року зменшилися на 0,1% порівняно із 1 вересня цього року, до 143,28 тис. тонн (на 7,1% менше, ніж на 1 жовтня 2019 року); дизельного палива – на 2,5%, до 399,72 тис. тонн (на 12,8% більше); скрапленого газу – на 4,5%, до 19,7 тис. тонн (на 4,7% менше).