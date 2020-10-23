Промислове виробництво в Україні за січень-вересень скоротилося на 7%

За січень-вересень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 7,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, у переробній промисловості за 9 місяців 2020 року виробництво скоротилося на 8,6% порівняно із січнем-вереснем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,6%.

За січень-вересень 2020 року в Україні було видобуто 16,32 млн тонн кам’яного вугілля (на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 1,26 млн тонн сирої нафти (на 1,9% менше), 555,1 тис. тонн газового конденсату (на 3,9% більше), 14,56 млрд кубометрів природного газу (на 1,7% менше), 37,77 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 5,7% менше).

Також за 9 місяців 2020 року було вироблено 1,02 млн кубометрів цегли керамічної (на 22,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 7,21 млн тонн цементу (на 5,9% більше), 15,06 млн тонн чавуну (на 2,6% менше), 7,43 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,7% більше).

Електроенергії за січень-вересень 2020 року було вироблено на 9,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 101,99 млрд кВт-годин.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.