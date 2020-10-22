Нацбанк змінив прогноз інфляції на 2020 рік

Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення до 4,1%.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на слабку динаміку споживчих цін у третьому кварталі, Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення до 4,1%", - сказав Шевченко.

За його словами, прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв. У наступному році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Нацбанку прогнозували, що за підсумками поточного року споживчі ціни зростуть на 6%.