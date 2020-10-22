Топменеджеру банку «Фінанси та Кредит» оголосили підозру в розтраті 2,5 мільярда

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» у справі заволодіння 2,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Як встановило слідство, колишній заступник голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату грошових коштів у сумі 113 млн дол., що становить 2,5 млрд грн, які були розміщені на рахунках іноземних банків. Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» народним депутатом України 3-8 скликання.

За даними слідства, до розтрати коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку народний депутат України 3-8 скликання, який на даний час перебуває у розшуку.

Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває і на даний час.

У рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ДБР Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема, арештовано корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості, загальною вартістю 10 млн дол.

У разі доведення вини, підозрюваному посадовцю банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках розслідування даної справи екснародний депутат України Костянтин Жеваго оголошений у всеукраїнський розшук. За даними ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа "Фінанси та кредит" належала народному депутату Костянтину Жеваго.

У серпні 2019 року ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

Тоді ж перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила, що на причетність до злочинної схеми також перевіряється народний депутат України.