Фонд гарантування продає кредитний портфель "Банку Фінанси та кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 вересня 2020 року планує провести аукціон з продажу кредитного портфелю АТ "Банк Фінанси та кредит" за стартовою ціною у 28,96 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Кредитний портфель АТ "Банк Фінанси та кредит", торги з продажу якого заплановані на 14 вересня 2020 року в системі ProZorro.Продажі, складається з прав вимоги та інших майнових прав за 224 кредитними договорами фізичних осіб, що забезпечені іпотекою, транспортними засобами та іншою заставою.

Початкова ціна лоту – 28,964 млн грн.

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Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Взяти участь в торгах можуть