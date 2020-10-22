НБУ у III кварталі надав інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України у III кварталі 2020 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Ці дані були отримані під час перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 30 вересня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу 5 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 7,36 млрд грн та близько 24,9 млн дол. США. Також упродовж III кварталу 2020 року за результатами перевірок з питань валютного нагляду надіслано 5 листів про фінансові операції, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму понад 133 млн дол. США та 0,84 млн євро. Зокрема, 4 листи містять інформацію, отриману за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду, й уключені до зазначеної вище кількості листів, яку Національний банк надіслав до Служби безпеки України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу.
Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Як повідомляв Укрінформ, у II кварталі 2020 року Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 3 банків та 2 небанківських фінансових установ.