НБУ надав трьом банкам рефінансу більш як на пів мільярда

Національний банк України 16 жовтня 2020 року надав рефінансування трьом банкам на загальну суму 567,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"16.10.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 82 днів за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 567,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6% річних", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, рефінансування надано: АТ "АБ "Радабанк" - 70 млн грн, АТ "Місто Банк" - 103,6 млн грн та АТ "Банк Січ" на 394 млн грн.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.