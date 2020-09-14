НБУ надав рефінансування 7 банкам на 1,9 мільярда

НБУ надав рефінансування 7 банкам на 1,9 мільярда

Укрінформ
Національний банк України 11 вересня 2020 року надав рефінансування семи банкам на 1,909 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"11.09.2020 відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками: до 84 днів - вважається таким, що не відбувся; до 1820 днів – задоволені заявки 7-ми банків на загальну суму 1 908,975млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, рефінансування надано: АТ "АБ "Радабанк" - 80 млн грн, АТ "Укрексімбанк" - 515 млн грн, АТ "Кредобанк" - 450 млн грн, АТ "РВС Банк" - 303,975 млн грн, АТ "Таскомбанк" - 500 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" - 48 млн грн, АТ "Український банк реконструкції та розвитку" - 12 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 березня 2020 року набули чинності постанови Правління НБУ щодо запровадження механізму довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок надає підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування, а також виступає додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі.

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