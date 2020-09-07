НБУ рефінансував Банк Січ на 100 мільйонів

Національний банк надав рефінансування АТ "Банк Січ" на загальну суму 100 млн грн під 6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Нацбанк 4 вересня 2020 року провів кількісний тендер з рефінансування банків до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку одного банку на суму 100 млн грн за процентної ставки 6%.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 28 серпня 2020 року надав рефінансування Кредобанку, Акордбанку та Українському банку реконструкції та розвитку на загальну суму 930 млн грн.