НБУ рефінансував Банк Січ на 100 мільйонів
Укрінформ
Національний банк надав рефінансування АТ "Банк Січ" на загальну суму 100 млн грн під 6%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що Нацбанк 4 вересня 2020 року провів кількісний тендер з рефінансування банків до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку одного банку на суму 100 млн грн за процентної ставки 6%.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 28 серпня 2020 року надав рефінансування Кредобанку, Акордбанку та Українському банку реконструкції та розвитку на загальну суму 930 млн грн.