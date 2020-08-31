НБУ надав рефінансування трьом банкам на 930 мільйонів

Національний банк 28 серпня 2020 року надав рефінансування АТ "Кредобанк", ПуАТ "КБ "Акордбанк" та АТ "Український банк реконструкції та розвитку" на загальну суму 930 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"28.08.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 3-х банків на загальну суму 930,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Кредобанк" – 600 млн грн, ПуАТ "КБ "Акордбанк" – 320 млн грн та АТ "Український банк реконструкції та розвитку" – 10 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 21 серпня 2020 року надав рефінансування АТ "Банк Авангард" на 60,0 млн грн.