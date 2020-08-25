НБУ надав рефінансування банку Авангард на 60 мільйонів

Національний банк України 21 серпня 2020 року надав рефінансування АТ "Банк Авангард" на 60,0 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

21 серпня 2020 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на загальну суму 60,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних.

Згідно з даними НБУ, кредит рефінансування шляхом проведення тендера отримав АТ "Банк Авангард".

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 14 серпня 2020 року надав рефінансування 14 банкам на загальну суму 4,844 млрд грн.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.