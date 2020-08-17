НБУ виділив 4,8 мільярда рефінансу 14 банкам

Національний банк України 14 серпня 2020 року надав рефінансування 14 банкам на загальну суму 4,844 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, 14 серпня 2020 року відбулися кількісні тендери з рефінансування банків строками:

- до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 3-х банків на загальну суму 90,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;

- до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму 4 753,812 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.

Згідно з даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "АБ "Радабанк" – 100 млн грн, АТ "Банк "Український Капітал" – 56 млн грн, АТ "Укрексімбанк" – 2,898 млрд грн, АТ "КІБ" – 75 млн грн, АТ "Місто Банк" – 28,6 млн грн, АТ "Кристалбанк" – 218 млн грн, АТ "РВС Банк" – 116,812 млн грн, АТ "Таскомбанк" – 500 млн грн, АТ "Банк "Грант" – 48 млн грн, АТ "МІБ" – 100 млн грн, ПуАТ "КБ "Акордбанк" – 450 млн грн, АТ "Банк СІЧ" – 14 млн грн, АТ "Український банк реконструкції та розвитку" – 50 млн грн та АТ "Банк Авангард" – 190 млн грн.

Читайте також: Ще 4 банки одержали рефінансування від НБУ

Як повідомляв Укрінформ, 19 березня 2020 року набули чинності постанови Правління НБУ щодо запровадження механізму довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок надає підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування, а також виступає додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі.