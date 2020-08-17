НБУ виділив 4,8 мільярда рефінансу 14 банкам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зокрема, 14 серпня 2020 року відбулися кількісні тендери з рефінансування банків строками:
- до 84 днів, за результатами якого задоволені заявки 3-х банків на загальну суму 90,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
- до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму 4 753,812 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних.
Згідно з даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "АБ "Радабанк" – 100 млн грн, АТ "Банк "Український Капітал" – 56 млн грн, АТ "Укрексімбанк" – 2,898 млрд грн, АТ "КІБ" – 75 млн грн, АТ "Місто Банк" – 28,6 млн грн, АТ "Кристалбанк" – 218 млн грн, АТ "РВС Банк" – 116,812 млн грн, АТ "Таскомбанк" – 500 млн грн, АТ "Банк "Грант" – 48 млн грн, АТ "МІБ" – 100 млн грн, ПуАТ "КБ "Акордбанк" – 450 млн грн, АТ "Банк СІЧ" – 14 млн грн, АТ "Український банк реконструкції та розвитку" – 50 млн грн та АТ "Банк Авангард" – 190 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, 19 березня 2020 року набули чинності постанови Правління НБУ щодо запровадження механізму довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок надає підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування, а також виступає додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі.