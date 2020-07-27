Ще 4 банки одержали рефінансування від НБУ
Укрінформ
Національний банк України 24 липня 2020 року надав чотирьом банкам рефінансування на 816 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України повідомляє, що 24.07.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на загальну суму 816,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними НБУ, довгострокове рефінансування отримали: АТ "ІНГ Банк Україна" - 600 млн грн, АТ "Місто Банк" - 125 млн грн, АТ "РАДАБАНК" - 70 млн грн, АТ "Український банк реконструкції та розвитку" - 21 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 10 липня 2020 року надав семи банкам рефінансування строком до п’яти років на загальну суму 5,11 млрд грн.