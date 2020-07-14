НБУ надав довгострокове рефінансування семи банкам на 5,1 мільярда
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
"Національний банк України повідомляє, що 10.07.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 1 820 днів, за результатами якого задоволено заявки 7-ми банків на загальну суму 5 107,7 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними НБУ, довгострокове рефінансування отримали: Акціонерний банк "Південний" - 2,5 млрд грн, АТ "ПУМБ" – 1,9 млрд грн, АТ "КБ "Глобус" – 400 млн грн, АТ "Банк Авангард" – 200 млн грн, АТ "КІБ" – 57 млн грн, АТ "Айбокс Банк" – 40,7 млн грн і АТ "Креді Агріколь Банк" - 10 млн грн.
Як повідомлялося, на тендері 3 липня рефінансування на строк до 84 днів під 6% отримали АТ "Ощадбанк" - 1,2 млрд грн і АТ "Банк Авангард" - 200 млн грн.
Як відомо, 19 березня 2020 року набули чинності постанови Правління НБУ щодо запровадження механізму довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок надає підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування, а також виступає додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі.