НБУ надав довгострокове рефінансування семи банкам на 5,1 мільярда

Національний банк України 10 липня 2020 року надав семи банкам рефінансування строком до п’яти років на загальну суму 5,11 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Національний банк України повідомляє, що 10.07.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 1 820 днів, за результатами якого задоволено заявки 7-ми банків на загальну суму 5 107,7 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними НБУ, довгострокове рефінансування отримали: Акціонерний банк "Південний" - 2,5 млрд грн, АТ "ПУМБ" – 1,9 млрд грн, АТ "КБ "Глобус" – 400 млн грн, АТ "Банк Авангард" – 200 млн грн, АТ "КІБ" – 57 млн грн, АТ "Айбокс Банк" – 40,7 млн грн і АТ "Креді Агріколь Банк" - 10 млн грн.

Як повідомлялося, на тендері 3 липня рефінансування на строк до 84 днів під 6% отримали АТ "Ощадбанк" - 1,2 млрд грн і АТ "Банк Авангард" - 200 млн грн.

Як відомо, 19 березня 2020 року набули чинності постанови Правління НБУ щодо запровадження механізму довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок надає підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування, а також виступає додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі.