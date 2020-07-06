НБУ надав рефінансування двом банкам на 1,4 мільярда

Національний банк України 3 липня 2020 року надав рефінансування двом банкам на суму 1,4 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Національний банк України повідомляє, що 03.07.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 2-х банків на загальну суму1 400,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Дані НБУ свідчать, що банки отримали рефінансування на строк до 84 днів.

Як повідомлялося, на тендері, що відбувся 26 червня, рефінансування отримали Радабанк (100 млн грн), Акордбанк (85 млн грн), Індустріалбанк (75 млн грн) на термін до 84 днів під 6%.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.