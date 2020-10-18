Харчова промисловість становить майже 20% усього виробництва України

Українські продукти харчової промисловості цінуються в усьому світі, в Україні вони становлять майже 20% усього виробництва.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в урядовому привітанні з Днем працівника харчової промисловості на сторінці Кабінету Міністрів у Фейсбуці.

“Харчова промисловість - це запорука нашої продовольчої безпеки. Вона включає аж понад 40 різноманітних галузей, а це майже 20% усього виробництва України. До речі, наші продукти цінуються в усьому світі, адже значна їх частина експортується”, - йдеться у привітанні.

В уряді наголошують, що попри традиційність харчової промисловості для України вона постійно розвивається, підприємці постійно підвищують стандарти та впроваджують інноваційні технології, залучають інвестиції.

“Завдяки професійності, самовідданості справі працівників харчової промисловості ми маємо таке різноманіття на полицях магазинів і наших столах”, - наголошують в уряді.

Прем'єр-міністр та команда уряду подякували всім, хто пов'язав своє життя із забезпеченням продовольчого кошика нашої країни.

Як повідомлялося, 18 жовтня в Україні відзначають День працівника харчової промисловості.