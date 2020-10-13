Енергоатом та Bitfury Holding B.V. підписали меморандум про створення дата-центрів

ДП НАЕК «Енергоатом» та голландська компанія Bitfury Holding B.V. підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з метою створення дата-центрів на територіях АЕС України.

Як передає Укрінформ, документ підписали очільник Енергоатома Петро Котін і директор Bitfury Holding B.V. Олег Блінков 13 жовтня, повідомили у Енергоатомі.

"Як зазначається в меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні. Серед передумов підписання документа сторони зазначили швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси і скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в документі прогнозується, що загальне енергоспоживання проєкту може сягати 2 ГВт.

Коментуючи підписання меморандуму, Петро Котін підкреслив, що співпраця між Енергоатомом та Bitfury Holding дозволить вирішити одну з найгостріших проблем галузі – обмеження видачі електроенергії з АЕС України.

«Дякую усім фахівцям Енергоатома та Bitfury Holding, які долучилися до підготовки меморандуму та довели перший етап співробітництва між компаніями до логічного завершення. Це початок великої та складної роботи, яка дозволить вирішити низку стратегічних завдань як для Енергоатома, так і для України загалом», – наголосив він.

У свою чергу Олег Блінков відзначив взаємодію з представниками Енергоатома, яка триває вже кілька місяців.

«Наразі ми поклали початок унікальному за масштабами проєкту. У ході співробітництва ми переконалися, що Енергоатом зберіг потужний науково-технічний, проєктний та виробничий потенціал. І це дозволяє нам із впевненістю казати: ваша компанія має все необхідне, щоб стати піонером у реалізації настільки потужних проєктів у сфері створення обчислювальних центрів», – підкреслив він.

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Група компаній Bitfury Group – світовий технологічний лідер, який створює продукти нового покоління. З моменту свого заснування в 2011 році Bitfury орієнтована на реалізацію проєктів у сфері штучного інтелекту, технології блокчейн, цифрових активів, технологій охолодження високопродуктивних дата-центрів та інших. Поміж інфраструктурних продуктів компанії представлені рішення для процесингу транзакцій цифрових активів, побудовані на базі обчислювальних чіпів власного дизайну, та рішення для обчислень штучного інтелекту в дата-центрах і на периферійних пристроях. Bitfury є розробником й інтегратором програмних продуктів.

Фото: Енергоатом