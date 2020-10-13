СБУ прийшла з обшуками в компанію БРСМ-Нафта
Укрінформ
Служба безпеки України проводить обшуки у мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ.
"Дійсно проходять обшуки на підставі ухвал суду", - підтвердили у пресслужбі.
Подробиці слідчих дій у спецслужбі обіцяють оприлюднити пізніше.
Водночас на уточнююче запитання в СБУ зауважили, що обшуки не пов'язані з публікацією Бігуса щодо фінансування «БРСМ-Нафта» діяльності політичного проєкту «Партія Шарія».
Як повідомлялось, журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.