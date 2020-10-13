СБУ прийшла з обшуками в компанію БРСМ-Нафта

Служба безпеки України проводить обшуки у мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ.

"Дійсно проходять обшуки на підставі ухвал суду", - підтвердили у пресслужбі.

Подробиці слідчих дій у спецслужбі обіцяють оприлюднити пізніше.

Водночас на уточнююче запитання в СБУ зауважили, що обшуки не пов'язані з публікацією Бігуса щодо фінансування «БРСМ-Нафта» діяльності політичного проєкту «Партія Шарія».

Як повідомлялось, журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.