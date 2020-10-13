Зеленський сподівається на збільшення квот на вантажні перевезення Польщею

Зеленський сподівається на збільшення квот на вантажні перевезення Польщею

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський сподівається на вирішення найближчим часом питання щодо збільшення квот на вантажні перевезення територією Польщі.

Про це він заявив на українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окремо хочу торкнутися ще однієї проблеми, з якою стикаються українські перевізники, - це недостатня кількість дозволів для проїзду Польщею в режимі міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Про це ми теж дуже багато вчора говорили. Я вважаю, що ми досягнемо у найближчому майбутньому прогресу в цьому питанні», - сказав Зеленський.

Він додав, що вільна конкуренція є одним з фундаментальних принципів вільного ринку в Європі, до якого ми всі прагнемо.

«Я попросив особисто пана Президента Республіки Польща Анджея Дуду, польский уряд та польських перевізників не остерігатися українців як суперників. Ми друзі і надійні партнери як для Польщі, так і для всіх інших країн ЄС. Поглиблення економічних зв’язків та економічна інтеграція з державами Європейського Союзу – це шлях, який свого часу успішно проходила Польща. І сьогодні ми рухаємося тим самим шляхом, розраховуючи на підтримку Польщі», - зазначив глава Української держави.

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Зеленський закликав польських інвесторів долучитися до приватизації та інфраструктурних проєктів в Україні. За його словами, наразі обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі перевищує 800 млн доларів.

Як повідомлялося, Міністерства інфраструктури України та Польщі в лютому провели переговори, під час яких обговорювали збільшення польської квоти для українських перевізників вантажів до 200 тисяч на рік. Минулого року через брак дозволів були затримки в експорті товарів.

Українська сторона запропонувала польській перейти на електронну систему видачі дозволів на перевезення, адже формальною причиною того, чому у 2019 році Польща обмежувала квоту для українських вантажоперевізників, була корупція у системі розподілу дозволів між вантажоперевізниками.

У січні 2020 року в Україні запрацювало е-бронювання дозволів на міжнародні вантажні превезення через Транспортний портал електронних послуг.

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