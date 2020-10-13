Зеленський сподівається на збільшення квот на вантажні перевезення Польщею

Президент Володимир Зеленський сподівається на вирішення найближчим часом питання щодо збільшення квот на вантажні перевезення територією Польщі.

Про це він заявив на українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окремо хочу торкнутися ще однієї проблеми, з якою стикаються українські перевізники, - це недостатня кількість дозволів для проїзду Польщею в режимі міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Про це ми теж дуже багато вчора говорили. Я вважаю, що ми досягнемо у найближчому майбутньому прогресу в цьому питанні», - сказав Зеленський.

Він додав, що вільна конкуренція є одним з фундаментальних принципів вільного ринку в Європі, до якого ми всі прагнемо.

«Я попросив особисто пана Президента Республіки Польща Анджея Дуду, польский уряд та польських перевізників не остерігатися українців як суперників. Ми друзі і надійні партнери як для Польщі, так і для всіх інших країн ЄС. Поглиблення економічних зв’язків та економічна інтеграція з державами Європейського Союзу – це шлях, який свого часу успішно проходила Польща. І сьогодні ми рухаємося тим самим шляхом, розраховуючи на підтримку Польщі», - зазначив глава Української держави.

Зеленський закликав польських інвесторів долучитися до приватизації та інфраструктурних проєктів в Україні. За його словами, наразі обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі перевищує 800 млн доларів.

Як повідомлялося, Міністерства інфраструктури України та Польщі в лютому провели переговори, під час яких обговорювали збільшення польської квоти для українських перевізників вантажів до 200 тисяч на рік. Минулого року через брак дозволів були затримки в експорті товарів.

Українська сторона запропонувала польській перейти на електронну систему видачі дозволів на перевезення, адже формальною причиною того, чому у 2019 році Польща обмежувала квоту для українських вантажоперевізників, була корупція у системі розподілу дозволів між вантажоперевізниками.

У січні 2020 року в Україні запрацювало е-бронювання дозволів на міжнародні вантажні превезення через Транспортний портал електронних послуг.