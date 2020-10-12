Нацбанк ще не визначився, коли запускати е-гривню

У Національному банку поки не визначились, коли запускати е-гривню, оскільки шукають необхідну ідею для цього проєкту.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю FinClub розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"У нас зовні все виглядає як затишшя, тому що ми поки шукаємо необхідну ідею для цього проєкту. У проведеному пілоті е-гривня стала альтернативою для роздрібних розрахунків фізосіб. Перші питання, які виникають: «Як вона конкуруватиме з карткою? Чому пересічний українець почне користуватися е-гривнею, а не звичною карткою або готівкою?». Ми поки шукаємо відповіді на них", - сказав Шабан.

За його словами, подібні дискусії точаться і в інших країнах. Найбільшу активність в цьому плані, як зазвичай, виявляє Китай. Хтось дивиться на електронну валюту як на інструмент для великих корпоративних платежів, хтось – як на засіб для транскордонних платежів, хтось – як на «вертолітні» гроші. Швеція та Уругвай намагаються працювати з ними в роздробі.

"НБУ став досить інноваційним банком серед країн-учасниць, які запустили пілотні проєкти з електронною валютою. Про нас дізналися в світі, ми потрапили у звіти МВФ та вищу лігу. Ми пишаємося такими досягненнями. Зараз ми знаходимося в постійному діалозі з центробанками інших країн. Всі обговорення на рівні центробанків Франції, Канади, Сінгапуру, Швеції відбуваються за нашої участі. Ми висловлюємо свої думки і бачимо ті «граблі», на які наступають наші колеги. Але відповіді на питання про те, коли буде запущена е-гривня, у мене поки немає", - зазначив Шабан та додав, що у регуляторі наразі намагаються зрозуміти, які саме проблеми може вирішити е-гривня. Адже будь-який продукт повинен йти від потреби клієнта.

Як відомо, пілотний проєкт Національного банку з вивчення можливості випуску власної цифрової валюти на базі технології блокчейн тривав з 2016 року. Його практична частина завершилася наприкінці 2018-го. У рамках пілотного проєкту регулятор досліджував, як електронна гривня може доповнити платіжний ландшафт України та сприяти підвищенню частки безготівкових розрахунків і зменшенню їх вартості. По суті, електрона гривня – це фіатна валюта в електронному вигляді, що обмінюватиметься на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1. Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися онлайн за допомогою комп’ютерів та мобільних девайсів (смартфонів, планшетів), якими на сьогодні наповнений ринок.