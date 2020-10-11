Prozorro дозволила повідомляти про порушення у тендерах напряму в Держаудит

Бізнес і громадські активісти відтепер можуть повідомляти про порушення та розтрати в тендерах на Prozorro напряму в Держаудитслужбу.

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт торгового майданчика, така технічна можливість з`явилася на порталі електронних закупівель Prozorro.

"На сторінці кожного тендера тепер є кнопка "Знайшли порушення? Зверніться до Держаудитслужби". Натиснувши на неї, скаржник зможе вказати дані, обрати з переліку порушень у публічних закупівлях саме те, з яким він/вона зіштовхнулися, та детально його описати", - поінформували в Prozorro.

Після того, як на звернення буде накладений ЕЦП, повідомлення потрапить в кабінет Державної аудиторської служби на Prozorro. Якщо наведених фактів буде достатньо, Державна аудиторська служба зможе перевірити закупівлю та зобов`язати виправити порушення до моменту розтрати. А якщо йдеться про вже витрачені бюджетні кошти — накласти на порушників штраф або передати справу до суду.

"Цей функціонал — це можливість для обох сторін зробити свою комунікацію швидшою і якіснішою. А якісна комунікація між ГО та аудиторами — це контроль у сфері й більше виправлених порушень у публічних закупівлях. Тому зараз важливо, щоб обидві сторони почали користуватися цією можливістю", — наголосив директор інноваційних програм Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.

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Новий функціонал був розроблений ДП "Прозорро" за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" / TAPAS, на виконання Розпорядження КМУ від 18 грудня 2018 року № 1088-р "Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2018-2020 роках" - йдеться в повідомленні.

Як відомо, відповідно до закону "Про публічні закупівлі" моніторингом державних тендерів займається саме Державна аудиторська служба України, яка виявляє порушення у публічних закупівлях. Звернення громадських організацій є однією з підстав для початку моніторингу закупівлі державними аудиторами. Крім того, тепер і бізнес отримав новий інструмент для досягнення справедливості.