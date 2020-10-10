Кабмін змінив умови кредитної програми «5-7-9%»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва, згідно з яким реалізується програма «Доступні кредити 5-7-9%».
Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та виключення з Порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори. Також змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.
Відповідні зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» були ухвалені в рамках виконання доручення уряду розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього підприємництва, а також суб’єктів господарювання сфери культури, креативних індустрій, туризму, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.
Фото: НБУ