Кабмін змінив умови кредитної програми «5-7-9%»

Уряд вніс зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» в частині підвищення максимального рівня річного доходу підприємств до еквіваленту 10 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва, згідно з яким реалізується програма «Доступні кредити 5-7-9%».

Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та виключення з Порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу – рішення прийматимуть банки-кредитори. Також змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.

Відповідні зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» були ухвалені в рамках виконання доручення уряду розробити та затвердити програму фінансової підтримки малого та середнього підприємництва, а також суб’єктів господарювання сфери культури, креативних індустрій, туризму, діяльність яких знаходиться під впливом запроваджених обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

Фото: НБУ