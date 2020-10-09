«Тарифна комісія» поскаржилась ДБР на тиск групи народних депутатів

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулися до Держбюро розслідувань із заявою про незаконний вплив групи народних депутатів з метою домогтися прийняття незаконних рішень.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

"Це заява про вчинення злочину, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України, щодо незаконного впливу групи народних депутатів України на членів НКРЕКП з використанням службового становища, статусу депутата", - заявили у НКРЕКП.

За повідомленням регулятора, останнім часом група народних депутатів системно вчиняє публічний та непублічний тиск на членів НКРЕКП. Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов’язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК.

"Це звернення не має політичного контексту та має на меті захист особистих прав та свобод, що гарантовані Конституцією України для кожного громадянина", - додали в НКРЕКП.

При цьому у ДТЕК заявили, що звинувачення НКРЕКП є тиском на приватний бізнес.

"Як противник ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку, ДТЕК завжди відстоюватиме європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку... Звинувачення, що пролунали на адресу ДТЕК з боку НКРЕКП - це тиск на приватний бізнес, який є найбільшим платником податків і роботодавцем. Це спроба регулятора перекласти відповідальність за невиконання своїх прямих обов'язків і зневажання економічними інтересами України. Ми впевнені, що ДБР дасть об'єктивну оцінку роботи НКРЕКП", - повідомили Укрінформу у пресслужбі ДТЕК.

У ДТЕК вважають, що діяльність НКРЕКП з моменту запуску реформи енергоринку України полягала в "необгрунтованому обмеженні виробників електроенергії, ручному регулюванні, безсистемному втручанні в роботу ринку".

"Також з боку НКРЕКП була відсутня реакція на задокументовані маніпуляції трейдерів, які наносили прямі економічні збитки вітчизняній генерації, в першу чергу державним компаніям. При цьому НКРЕКП досі навмисно блокує ініціативи щодо стабілізації роботи ринку на догоду приватним інтересам окремих трейдерів, що призвело до глибокого спотворення прозорої і відкритої ринкової конкуренції. В результаті, ринкова реформа енергетичного сектора України в руках регулятора перетворилася у наймасштабнішу кризу в енергетиці за всю історію незалежності нашої країни", - висловили оцінку у компанії.