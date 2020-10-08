На «АрселорМіттал Кривий Ріг» заклали підвалини нової аглофабрики

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочали другий етап модернізації виробництва і заклали перший камінь у побудові нової фабрики огрудкування. Інвестиції у будівництва нової фабрики перевищать 250 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі АМКР.

“Ця нова фабрика огрудкування і реконструкція 2-го аглоцеху є дуже важливим кроком у перетворенні металургії України у “зелену металургію”. Ми насправді говоримо з усіма підприємствами галузі, як зробити її “зеленою”, екологічною, менш шкідливою для наших мешканців. Чому саме цьому проєкту ми стільки приділяємо уваги, тому що людям буде легше дихати у цьому місті, у цій громаді, в нашій області. Ми завжди шукаємо баланс між зростанням економіки й екологічними наслідками, тому я дійсно радий, що ми спільними зусиллями цей баланс почали знаходити”, - зазначив під час урочистості голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Заступник генерального директора з виробництва гірничого департаменту “АрселоМіттал Кривий Ріг” Володимир Теслюк розповів, яким буде новий об’єкт.

“У світі складна ситуація і багато підприємств згортають інвестиції, наше керівництво навпаки вирішило інвестувати найближчими роками у модернізацію підприємства понад 700 млн доларів. Це такі проєкти як будівництво нової фабрики огрудкування, яку ми сьогодні заклали, реконструкція найбільшої в Європі доменної печі №9, реконструкція газоочисного обладнання в конверторному цеху та реконструкція аглоцеху №2. Після того, як ми отримаємо перший наш залізорудний окатиш, ми справді закриємо нашу стару аглофабрику - мехцех, де 5 машин, закриємо аглоцех №1, це 6 машин, до того часу саме завершимо реконструкцію доменної печі. Усі ці проєкти дозволять на 78 тисяч тонн в рік знизити наші викиди в атмосферу”, - сказав Теслюк.

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За його словами, це буде сучасна аглофабрика. Вже укладено контракт з відомою компанією Sinosteel, на кінець четвертого кварталу 2023 року будівництво об’єкта має бути завершене.

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Передбачається, що нова аглофабрика буде виробляти 5 млн тонн окатишів у рік, потужність за годину — 621 тонна, будуть встановлені нові газоочисні та аспірація за європейськими екологічними стандартами.

На "АрселоМіттал Кривий Ріг" заклали підвалини нової аглофабрики / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.