Нацбанк виключив дві фінустанови з Держреєстру
Укрінформ
Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ кредитну спілку «Лєпта» та страхову компанію «Укрфінстрах» за їх бажанням.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ дві установи на підстави поданих ними заяв: кредитну спілку «Лєпта» та страхову компанію «Укрфінстрах».
Відповідне рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 2 жовтня 2020 року.