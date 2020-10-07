Нацбанк виключив дві фінустанови з Держреєстру

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ кредитну спілку «Лєпта» та страхову компанію «Укрфінстрах» за їх бажанням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України виключив з Державного реєстру фінансових установ дві установи на підстави поданих ними заяв: кредитну спілку «Лєпта» та страхову компанію «Укрфінстрах».

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Відповідне рішення було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 2 жовтня 2020 року.