НБУ створив департамент нагляду за ринком небанківських фінпослуг

Національний банк ухвалив рішення про створення департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що створення Департаменту відбулося через трансформацію департаменту нагляду за страховим ринком та приведення назви у відповідність до його функцій.

У пресслужбі нагадали, що департамент нагляду за страховим ринком був створений в результаті внутрішньої трансформації структури Національного банку в межах проєкту «спліт». Департамент здійснюватиме пруденційний нагляд за ринком небанківських установ.

Серед головних функцій департаменту - безвиїзний нагляд на індивідуальній та консолідованій основі, оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, застосування адекватних заходів впливу тощо.

Департамент входить до блоку «Пруденційний нагляд», куратором якого є перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг, відповідно до закону про "спліт", ухваленого Верховною Радою 12 вересня 2019 року. Документ передбачав розподіл функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами.