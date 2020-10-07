«Факторинг хаб» розширить доступ малого бізнесу до фінансів

Офіційно презентовано онлайн платформу “Факторинг хаб”, що має спростити доступ малого та середнього бізнесу до операцій та послуг фінансового ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Факторинг хаб – це онлайн-платформа, яка поєднує процес оголошення тендеру, подання пропозицій малого та середнього бізнесу (МСП) та надання послуги факторингу фінансовою установою. Платформа була запущена у липні 2020 року ы на сьогодні вже здійснено більше 100 реєстрацій в системі, зазначають у міністерстві.

Головна мета створення платформи – збільшити залучення малого бізнесу до участі в державних закупівлях через Prozorro та відкрити новий ринок збуту для українських підприємців. Альтернативне фінансування через надання факторингових послуг створює можливості для зменшення строків отримання грошей постачальниками. Сам механізм фінансування побудований на безрегресному факторингу. Тобто, на відміну від кредиту, банк не вимагає від постачальника жодних гарантій чи застав, а лише бере комісію від суми договору.

“Ми продовжуємо вживати всіх заходів для підтримки малого та середнього бізнесу. Нова платформа “Факторинг Хаб” дозволяє мікро- та малим підприємствам конкурувати за великі проєкти в публічних закупівлях та отримувати оплату на нових більш привабливих умовах”, - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова.

Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ДП “Прозорро”, команди підтримки реформ та Офісу розвитку МСП.