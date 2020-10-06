ЗАЗ презентував приміський автобус

Запорізький автомобілебудівний завод на агрофорумі "АгроЕкспо-2020" презентував автобус ЗАЗ А08 в модифікації "приміський".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.

Модель А08 призначається для здійснення пасажирських перевезень на приміських маршрутах. Автобус обладнаний 28 сидячими місцями, загальна місткість - 43 пасажири. Автобус створювали на базі шасі Asia Star, а конструкція кузова та інтер'єр салону - власна розробка підприємства. Модель доступна з трилітровим турбодизельним двигуном Weichai потужністю 103 к. с. Силова установка відповідає екологічному стандарту Євро-5.

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Як повідомляв Укрінформ, ЗАЗ заявив про відновлення виробництва автомобілів спільно з Groupe Renault і випускатиме новий кросовер Renault Arkana.