ЄБРР надав агрохолдингу "Астарта" $10 мільйонів кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав українському агрохолдингу "Астарта" кредит у розмірі 10 млн дол. на поповнення оборотного капіталу, затвердженого в 2018 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз ЄБРР.

Як зазначається, кредит терміном на два роки допоможе компанії в реалізації її планів, пов'язаних із впровадженням точного землеробства, зокрема з обробкою понад 230 тис. га земель, діяльністю цукрових заводів та інших підприємств.

Наголошується, що "Астарта" впроваджує ці сучасні сільськогосподарські технології для поліпшення врожайності сільськогосподарських культур та зменшення використання мінеральних добрив на 15%.

У рамках цього проєкту компанія пропонує випускникам шкіл та студентам, які бажають працювати в агробізнесі, спеціалізовану навчальну програму, йдеться у пресрелізі.

ЄБРР запустив два Пакети солідарності у відповідь на кризу COVID-19 і планує направити всі свої бізнес-інвестиції в 2020-21 роках, загальний обсяг яких повинен скласти до 21 млрд євро, на подолання економічних наслідків цієї кризи.

Як зазначається, ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. З початку діяльності в країні банк взяв на себе зобов'язання з надання майже 15 млрд євро в рамках 466 проєктів.

Фото: ebrd.com